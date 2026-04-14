Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Ortsfeuerwehren Altenhagen und Groß Hehlen nahmen am Traditionstag der Feuerwehr Hämeenlinna in Finnland teil - Sarah und Sven Jacobi ausgezeichnet

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Celle (ots)

Am 11. April 2026 nahmen Abordnungen der Ortsfeuerwehren Altenhagen und Groß Hehlen am Traditionstag der Feuerwehr in Celles Partnerstadt Hämeenlinna in Finnland teil. Die Einladung zu dieser besonderen Veranstaltung unterstreicht die enge Verbundenheit und die gewachsene internationale Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren beider Städte.

Die feierliche Veranstaltung stand ganz im Zeichen der Traditionen der Feuerwehr. In würdigem Rahmen wurden die historischen Entwicklungen, Werte und Bräuche des Feuerwehrwesens vorgestellt und gewürdigt. Ein zentraler Programmpunkt war die Verleihung von Orden an finnische Kameradinnen und Kameraden für ihre besonderen Verdienste.

Ein besonderer Höhepunkt war die Auszeichnung von Sarah Jacobi (nicht anwesend) und Sven Jacobi mit dem Orden für internationale Feuerwehr-Zusammenarbeit. Diese Ehrung würdigt ihr herausragendes Engagement für den Austausch und die Partnerschaft zwischen den Feuerwehren über Ländergrenzen hinweg.

Darüber hinaus wurde die Freiwillige Feuerwehr Celle-Groß Hehlen offiziell als Partnerfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Hämeenlinna aufgenommen. Dieser Schritt stellt einen wichtigen Meilenstein in der internationalen Zusammenarbeit dar und bildet eine solide Grundlage für zukünftige gemeinsame Aktivitäten, Übungen und Begegnungen.

Neben den offiziellen Feierlichkeiten bot das Programm auch interessante Einblicke in Geschichte und Organisation. So stand unter anderem der Besuch eines Panzermuseums auf dem Plan. Die Führung wurde von einem finnischen deutschsprachigen Soldaten und Mitglied des Verbands der Finnisch-Deutschen Vereine (SSY Hämeenlinna) durchgeführt, der anschaulich die historischen Hintergründe sowie die deutsch-finnischen Beziehungen erläuterte.

Ein weiterer Programmpunkt war der Besuch der Berufsfeuerwehr Hämeenlinna. Hier erhielten die Gäste einen umfassenden Einblick in die Struktur, Ausstattung und Arbeitsweise der finnischen Feuerwehrkräfte. Ergänzt wurde dies durch den Besuch des Feuerwehrmuseums, in dem die Entwicklung und Entstehung des Feuerwehrwesens eindrucksvoll dargestellt und erklärt wurde.

Insgesamt war der Besuch in Hämeenlinna geprägt von Freundschaft, Kameradschaft, fachlichem Austausch und kulturellem Verständnis. Die Reise hat die bestehenden Beziehungen weiter gefestigt und neue Perspektiven für eine vertiefte internationale Zusammenarbeit eröffnet.

Text: M. Gwinner, OrtsBM Ortsfeuerwehr Altenhagen

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