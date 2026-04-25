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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - 24-jähriger Mann aus Karlsruhe vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Seit Mittwoch, 22. April, wird der in der Karlsruher Nordstadt wohnhafte Lars S. vermisst. Er hat an jenem Tag in den frühen Abendstunden die Wohnung in der Karlsruher Nordstadt verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten zu keinen weiteren Erkenntnissen.

Der Vermisste ist 24 Jahre alt, 177 cm groß, schlank, hat eine Glatze und trägt Vollbart. Vermutlich benutzt er ein weißes Mountainbike der Marke "Centurion", Modell "no pogo".

Ein Foto des gesuchten Mannes ist unter folgendem Link zu finden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-3/

Hinweise zur gesuchten Person oder zum aktuellen Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 entgegen.

Michael Flohr / Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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