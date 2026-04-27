Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt - Ladendetektiv verletzt

Mainz (ots)

Am Freitag, 24.04.2026, gegen 16:45 Uhr, wurde die Polizei zu einem Drogeriemarkt am Gutenbergplatz in Mainz gerufen, nachdem es dort zu einem räuberischen Diebstahl gekommen sein soll.

Vor Ort konnte zunächst lediglich der Ladendetektiv angetroffen werden. Der bislang unbekannte Tatverdächtige war zuvor geflüchtet. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Täter ein hochpreisiges Parfüm.

Als der Ladendetektiv den Mann im Verkaufsraum ansprach, händigte dieser zunächst das Parfüm aus, griff den Detektiv jedoch unmittelbar danach an und versuchte, das Parfüm zurückzuerlangen. Im Zuge des Gerangels fiel das Parfüm zu Boden. Zudem kam es im Verkaufsraum zu Sachschäden durch umgestoßene bzw. beschädigte Warenbehältnisse.

Anschließend riss sich der Mann los und flüchtete über den Gutenbergplatz, wo er außer Sicht geriet.

Der Ladendetektiv erlitt Schmerzen im Kopfbereich und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung in die Universitätsmedizin Mainz verbracht.

Im Rahmen einer späteren Personenkontrolle gab ein auf die Personenbeschreibung zutreffender Mann die Tat zu.

Dem 33-jährigen Beschuldigten wurde ein Platzverweis für die Mainzer Fußgängerzone bis 24:00 Uhr erteilt, dem er nachkam. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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