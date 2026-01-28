Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: ZOLL stellt 400 Kilogramm Heroin im Hamburger Hafen sicher/Wert des Heroins von ca. 32 Millionen Euro, Durchsuchungen von Wohn- und Geschäftsräumen in Bremen, Bremerhaven und Osterholz-Scharmbeck

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Hannover (ots)

Bereits am 05.12.2025 entdeckte der ZOLL bei einer Kontrolle in Hamburg 400 Kilogramm Heroin und beschlagnahmte die illegale Fracht. Am 21.01.2026 durchsuchten nach intensiven Ermittlungen Kräfte des Zollfahndungsamtes Hannover mehrere Wohn- und Geschäftsräume in Bremen,Bremerhaven und Osterholz-Scharmbeck.

Im Rahmen von risikoorientierten Kontrollen des Hauptzollamts Hamburg wurde ein Seecontainer aus Singapur, der laut Zollunterlagen mit Papierrollen für die Druckindustrie beladen sein sollte, zur näheren Überprüfung ausgewählt. Bei einer Röntgenkontrolle des Containers waren Auffälligkeiten erkennbar, die darauf hindeuteten, dass in der Hälfte der Rollen mit Druckpapier rechteckige Pakete enthalten waren. Nach Abrollen der mehrere hundert Kilogramm schweren Papierrollen kam das Heroin in insgesamt 400 Einzelverpackungen zum Vorschein, die vom ZOLL beschlagnahmt wurden.

Damit handelt es sich um eine der größten Einzelsicherstellungen an Heroin in Deutschland in den letzten Jahren.

Auf dem Schwarzmarkt hätte das Heroin einen Straßenverkaufswert von ca.32 Millionen Euro gehabt.

Bei der Durchsuchung am Mittwoch stellte der ZOLL unter anderem elektronische Beweismittel sicher.

"Die herausragende Sicherstellung von 400 Kilogramm Heroin zeigt eindrucksvoll, dass das Zollkonzept zur Stärkung der Schmuggelbekämpfung an den deutschen Seehäfen Früchte trägt. Risikoanalyse, Kontrolle und Ermittlung werden gebündelt durch den Zoll wahrgenommen. Der bisherigeErmittlungserfolg ist ein bedeutender Schlag gegen die Organisierte Kriminalität und zeigt eindrucksvoll das erfolgreiche Wirken des deutschen Zolls im Bereich der grenzüberschreitenden Kriminalitätsbekämpfung auf.", so der Leiter des Zollkriminalamtes, Dr. Tino Igelmann.

Die Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Hannover erfolgen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bremen.

Aus ermittlungstaktischen Gründen konnten erst jetzt Informationen herausgegeben werden.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Hannover, übermittelt durch news aktuell