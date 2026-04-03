Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: BAB 65 - Unfall mit zwei verletzten Personen - Vorabinformation

Haßloch (ots)

Heute kam es kurz vor 13 Uhr auf der BAB 65 kurz nach der Anschlussstelle Haßloch in FR Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurde. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und der Landung des Rettungshubschraubers voll gesperrt werden. Die Vollsperrung wurde zwischenzeitlich wieder aufgehoben, es zur Zeit noch der rechte Fahrstreifen gesperrt. Weitere Informationen liegen zur Zeit nicht vor. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell