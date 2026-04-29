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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrskontrollen in Mainz - Schwerpunkt Handyverstöße

Mainz (ots)

Am Dienstagmittag führten Kräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 Verkehrskontrollen im Bereich der Peter-Altmeier-Allee in Fahrtrichtung Wormser Straße durch. Der Fokus lag auf der Überwachung und Ahndung von Handyverstößen während der Fahrt.

Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr wurden insgesamt 32 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei stellen die Kolleginnen und Kollegen insgesamt 24 Ordnungswidrigkeiten fest.

Den Großteil der Verstöße bildeten unerlaubte Handynutzungen am Steuer. In 20 Fällen nutzten Fahrzeugführende ihr Handy während der Fahrt. Darüber hinaus wurden auch Gurtverstöße sowie weitere verkehrsrechtliche Ordnungswidrigkeiten, unter anderem das Nichtmitführen erforderlicher Dokumente, geahndet. Zudem wurde ein Soziusfahrer eines Mofas ohne vorgeschriebenen Helm angetroffen. Ihm wurde aus Gründen der Verkehrssicherheit die Weiterfahrt untersagt.

Die Kontrollmaßnahmen standen nicht im Zusammenhang mit der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben". Zwar hat sich das Polizeipräsidium Mainz auch an dieser Aktion beteiligt, jedoch wird darüber hinaus großen Wert auf kontinuierliche Verkehrskontrollen gelegt. Ziel ist es, in den direkten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu kommen, um nachhaltig auf die Gefahren im Straßenverehr aufmerksam zu machen und die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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