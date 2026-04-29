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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Autofahrer mit 3,11 Promille gestoppt

Mainz (ots)

Am Dienstag, 28.04.2026, gegen 19:10 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 im Rahmen einer Streifenfahrt ein Fahrzeug im Bereich der Rheinstraße in Höhe "An der Nikolausschanze".

Zuvor war den Polizeibeamten die Fahrweise aufgefallen. Im weiteren Verlauf wurde der Pkw also einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim 49-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 3,1 Promille. Im weiteren Verlauf wurde dem Fahrer auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Er muss nun mit empfindlichen Sanktionen, unter anderem dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Alkohol am Steuer eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmenden darstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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