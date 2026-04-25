Feuerwehr Detmold

FW-DT: Bienenvolk auf Spielplatz umgesiedelt - Feuerwehr unterstützt Kommunalordnungsdienst

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Detmold (ots)

Das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold wurde am gestrigen Freitag im Rahmen einer Amtshilfe angefordert. Auf einem Spielplatz hatte sich ein Bienenvolk niedergelassen und stellte dort aufgrund des Publikumsverkehrs ein potenzielles Risiko dar.

Gemeinsam mit einem hinzugezogenen Imker wurde die Lage vor Ort bewertet. Der Imker übernahm die fachgerechte Umsiedlung des Bienenvolkes, während die Feuerwehr unterstützende Maßnahmen durchführte.

Das Bienenvolk konnte anschließend erfolgreich und schonend umgesiedelt werden.

Hinweis:

Die Feuerwehr ist grundsätzlich nicht dafür zuständig, Bienen-, Wespen- oder Hornissennester auf Privatgrundstücken zu entfernen. In solchen Fällen sollten sich Eigentümerinnen und Eigentümer an Fachfirmen oder entsprechende Imker wenden. Eine Tätigkeit der Feuerwehr erfolgt nur in besonderen Gefahrenlagen oder im Rahmen behördlicher Amtshilfe.

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