Feuerwehr Detmold

FW-DT: Katze aus Mauerwerk befreit

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Detmold (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold erneut zu einer Tierrettung alarmiert.

Bereits in den vergangenen Tagen waren Einsatzkräfte mehrfach vor Ort, da sich eine Katze in einem verschlossenen Lüftungsschacht befand und sich nicht selbst befreien konnte. Mehrere Versuche, das Tier schonend aus seiner Lage zu retten, blieben jedoch ohne Erfolg.

Heute entschieden sich die Kräfte schließlich dazu, Teile des Mauerwerks vorsichtig zu öffnen, um einen direkten Zugang zu dem Tier zu schaffen. Diese Maßnahme führte zum Erfolg: Die Katze konnte aus ihrer Zwangslage befreit werden.

Anschließend wurde das Tier wohlbehalten an die erleichterte Besitzerin übergeben.

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