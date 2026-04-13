Feuerwehr Detmold

FW-DT: Zusammenarbeit für den Ernstfall geübt: Sandsackbefüllung in Detmold

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Detmold (ots)

Bei Hochwasser- oder Starkregenereignissen ist eine schnelle Verfügbarkeit großer Mengen an Sandsäcken entscheidend, um Gefahren wirksam entgegenzutreten. Damit die hierfür notwendigen Abläufe sicher beherrscht werden, wurde am vergangenen Samstag eine gemeinsame Ausbildung durchgeführt.

Auf dem Gelände des THW in Detmold trainierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Detmold gemeinsam mit dem THW sowie Vertretern der Stadtverwaltung den Einsatz einer Sandsackfüllanlage. Ziel der Übung war es, die praktischen Handgriffe zu festigen und gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Organisationen weiter zu stärken.

Neben dem Befüllen der Sandsäcke stand insbesondere die Koordination der einzelnen Arbeitsschritte im Fokus. Solche gemeinsamen Ausbildungsdienste tragen dazu bei, im Einsatzfall reibungslos und effektiv zusammenarbeiten zu können.

Im Rahmen der Übung wurden rund 18,5 Tonnen Sand verarbeitet. Dabei konnten etwa 1.500 Sandsäcke gefüllt und anschließend auf zwei Abrollcontainer verladen werden. Die Sandsäcke werden durch die Stadt Detmold eingelagert und stehen somit für zukünftige Einsatzlagen bereit.

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