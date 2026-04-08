Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Sachbeschädigung an Geschäftstür - Polizei sucht Zeugen
Haselünne (ots)
In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 02.04.2026, 12:00 Uhr, und Sonntag, dem 05.04.2026, 12:00 Uhr, kam es in der Straße "An der Plesse" in Haselünne zu einer Sachbeschädigung.
Bislang unbekannte Täter beschädigten den Glaseinsatz der Eingangstür eines Optikergeschäfts, indem sie mit einem unbekannten Gegenstand auf die Scheibe einschlugen.
Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
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