Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Sachbeschädigung an Geschäftstür - Polizei sucht Zeugen

Haselünne (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 02.04.2026, 12:00 Uhr, und Sonntag, dem 05.04.2026, 12:00 Uhr, kam es in der Straße "An der Plesse" in Haselünne zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter beschädigten den Glaseinsatz der Eingangstür eines Optikergeschäfts, indem sie mit einem unbekannten Gegenstand auf die Scheibe einschlugen.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

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