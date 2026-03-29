Feuerwehr Detmold

FW-DT: Person nach Sturz über Drehleiter gerettet

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Detmold (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen um 06:48 Uhr wurden das hauptamtliche Personal sowie der Rettungsdienst der Feuerwehr Detmold zu einer gestürzten Person in die Elisabethstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die betroffene Person auf einer Empore und konnte diese nicht eigenständig verlassen. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten wurde in Abstimmung mit dem Rettungsdienst eine Rettung über die Drehleiter durchgeführt.

Die Person wurde sicher zu Boden gebracht und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

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