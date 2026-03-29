FW-DT: Person nach Sturz über Drehleiter gerettet
Detmold (ots)
Am heutigen Sonntagmorgen um 06:48 Uhr wurden das hauptamtliche Personal sowie der Rettungsdienst der Feuerwehr Detmold zu einer gestürzten Person in die Elisabethstraße alarmiert.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die betroffene Person auf einer Empore und konnte diese nicht eigenständig verlassen. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten wurde in Abstimmung mit dem Rettungsdienst eine Rettung über die Drehleiter durchgeführt.
Die Person wurde sicher zu Boden gebracht und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Detmold
Stv. Leiter Presse-/Öffentlichkeitsarb.
Christopher Rieks
Telefon: +49 (0)160 9062 1826
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.de
www.feuerwehr-detmold.de
Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell