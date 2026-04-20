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Feuerwehr Detmold

FW-DT: Feuer 3 Dachstuhlbrand

FW-DT: Feuer 3 Dachstuhlbrand
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Detmold (ots)

Am frühen Montag Nachmittag wurden das hauptamtliche Personal, die Löschzuge Mitte und Nord zu einem Dachstuhlbrand in den Ortsteil Jerxen Orbke alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde eine deutliche Rauchentwicklung im gesamten Dachbereich festgestellt. Umgehend wurde ein Innenangriff eingeleitet. Insgesamt drei Trupps unter Atemschutz wurden eingesetzt. Ein Feuer im Dachbodenbereich konnte schnell gelöscht werden. Insgesamt waren 40 Feuerwehrleute ca. zwei Stunden im Einsatz. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Kriminalpolizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Detmold
Pressesprecher im Einsatzdienst
Oliver Böttcher
Telefon: +49 (0)160 9062 1826
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.de
www.feuerwehr-detmold.de

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell

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