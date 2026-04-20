FW-DT: Feuer 3 Dachstuhlbrand
Detmold (ots)
Am frühen Montag Nachmittag wurden das hauptamtliche Personal, die Löschzuge Mitte und Nord zu einem Dachstuhlbrand in den Ortsteil Jerxen Orbke alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde eine deutliche Rauchentwicklung im gesamten Dachbereich festgestellt. Umgehend wurde ein Innenangriff eingeleitet. Insgesamt drei Trupps unter Atemschutz wurden eingesetzt. Ein Feuer im Dachbodenbereich konnte schnell gelöscht werden. Insgesamt waren 40 Feuerwehrleute ca. zwei Stunden im Einsatz. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Kriminalpolizei übergeben.
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