Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Laster in Flammen

Am Donnerstag brannte auf der A8 ein Lkw aus.

Ulm (ots)

Gegen 5.20 Uhr fuhr der 37-Jährige mit seinem Scania Sattelzug auf der A8 in Richtung München. Zwischen den Anschlussstellen Aichelberg und Gruibingen hörte er wohl einen Knall an seinem Gefährt. Daraufhin fing der Sattelzug an zu brennen und er steuerte den Standstreifen an. Der Sattelzug hatte wohl Plastikteile geladen. Der Fahrer blieb unverletzt. Eine Ursache ist bislang nicht bekannt. Die Löscharbeiten zogen sich bis kurz vor 7 Uhr hin. Die Autobahn war komplett gesperrt. Aktuell (Stand 10.40 Uhr) ist nur der linke Fahrstreifen freigegeben und der Verkehr staut sich auf mehreren Kilometern Länge. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dürften sich noch mehrere Stunden hinziehen.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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