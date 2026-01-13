LPI-G: Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs (0008880/2026)
Gera (ots)
Gera. Am Montagmittag (12.01.2026) kontrollierten Polizeibeamte gegen 11:50 Uhr einen 66-jährigen Pkw-Fahrer am Elsterdamm. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille - womit sich die Weiterfahrt erledigt hatte. Es folgten die üblichen polizeilichen Maßnahmen, darunter Blutentnahme im Krankenhaus, Beschlagnahme des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. (DL)
