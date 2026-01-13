Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Telefonmast bei Glätteunfall "umgelegt"

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf, OT Wolfersdorf. Am Montagabend gegen 21:50 Uhr kam ein 66-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Suzuki in einer Kurve nahe des Feuerwehrgerätehauses von der Fahrbahn ab. Grund hierfür war offenbar die winterliche Eisglätte. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Telefonmast, der daraufhin in etwa einem Meter Höhe abbrach und schief stehen blieb. Die Kabel blieben intakt, der Pkw indes war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Der Fahrzeugführer sei zu Fuß davongelaufen. Beim Eintreffen der Polizei war der Fahrzeugführer nach wie vor nicht vor Ort und hatte sich auch nicht bei der Polizei bezüglich des verursachten Unfalls gemeldet. Erst später erschien ein Mann und gab an, für den Unfall verantwortlich zu sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen höheren vierstelligen Betrag. Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Störung von Telekommunikationsanlagen wurden eingeleitet. (DL)

