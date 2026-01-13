PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: E-Vapes verschwinden samt Schaukasten

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Am Montagabend (12.01.2026) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr aus einem Baumarkt in der Johann-Christian-Kluge-Straße einen Schaukasten mit E-Vapes im Wert von etwa 500 Euro. Der Schaukasten befand sich im Kassenbereich und wechselte offenbar ohne Bezahlvorgang den Besitzer. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Hinweise zum Verbleib der Vapes - oder des kompletten Schaukastens - nimmt die Polizei unter 03447 471-0 entgegen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
