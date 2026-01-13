LPI-G: Einparkversuch auch beim zweiten Anlauf gescheitert
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Am Montagmorgen (12.01.2026) kam es auf dem Parkplatz Triebesgrund zu einem Verkehrsunfall mit ungewöhnlicher Hartnäckigkeit. Ein 85-jähriger Fahrzeugführer beschädigte beim Versuch, in eine Parklücke einzuparken, zunächst einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Nach einer kurzen Pause entschloss sich der Mann zu einem erneuten Einparkversuch - mit identischem Ergebnis. Auch dieser endete in einer Kollision mit dem bereits beschädigten Fahrzeug. Aufgrund des Geschehens und bestehender körperlicher Einschränkungen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit angeregt. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell