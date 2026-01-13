Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einparkversuch auch beim zweiten Anlauf gescheitert

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Montagmorgen (12.01.2026) kam es auf dem Parkplatz Triebesgrund zu einem Verkehrsunfall mit ungewöhnlicher Hartnäckigkeit. Ein 85-jähriger Fahrzeugführer beschädigte beim Versuch, in eine Parklücke einzuparken, zunächst einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Nach einer kurzen Pause entschloss sich der Mann zu einem erneuten Einparkversuch - mit identischem Ergebnis. Auch dieser endete in einer Kollision mit dem bereits beschädigten Fahrzeug. Aufgrund des Geschehens und bestehender körperlicher Einschränkungen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit angeregt. (DL)

