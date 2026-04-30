Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Im Kreisel zusammengestoßen

Ohne Acht zu geben fuhr am Mittwoch in Bad Schussenried eine Autofahrerin in den Kreisverkehr ein. Ein Radler stürzte und wurde leicht verletzt

Ulm (ots)

Kurz vor 8 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Skoda in der Bahnhofstraße. Ein Radfahrer war auf der L275 unterwegs. Der 36-Jährige fuhr mit seinem Rennrad bereits im Kreisverkehr und hatte Vorfahrt. Den Radler hatte die Autofahrerin wohl übersehen und stieß mit ihm zusammen. Der 36-Jährige stürzte auf die Straße. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Bad Schussenried nahm den Unfall auf. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Der Schaden am Rennrad wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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