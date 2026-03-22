Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Einbruchsversuch in Gartenanlage

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Im Zeitraum zwischen Januar 2026 und dem 21.03.2026 ereignete sich ein versuchter Einbruch in einer Gartenhütte in der Straße Fichtenberg in Auma-Weidatal.

Nach dem bisherigen Kenntnisstand verschafften sich unbekannte Täter auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zum oben genannten Gartengrundstück. Dort versuchten die Täter unter Anwendung von Hebelwerkzeugen, sowohl ein Gartentor als auch ein Fenster der Laube gewaltsam zu öffnen.

Die unbekannten Täter gelangten nicht in das Innere der Gartenhütte und nach aktuellem Erkenntnisstand wurden keine Gegenstände entwendet. Jedoch entstand durch die Tathandlung erheblicher Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde vor Ort die Tatortarbeit durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da der Polizeiinspektion Greiz bisweilen keine Hinweise auf den Beschuldigten vorlagen, bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0071377/2026 unter der Tel. 03661 6210 entgegengenommen werden. <PH>

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