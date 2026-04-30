Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Flüchtiger Ladendieb - Zeugen gesucht

Auf teure Sportschuhe hatte es ein Dieb am Mittwoch in Biberach abgesehen.

Ulm (ots)

Der Unbekannte hielt sich gegen 17 Uhr in einem Schuhgeschäft am Marktplatz auf. Dort nahm er einen Karton mit einem Paar Nike Sportschuhe im Wert von rund 130 Euro und ging zum Ausgang. Dabei wurde er von Mitarbeiterinnen des Geschäftes beobachtet. Noch bevor der Dieb darauf angesprochen werden konnte, flüchtete er aus dem Laden in Richtung Engelgasse. Die Polizei fahndete sofort nach dem Unbekannten. Der blieb bislang unentdeckt. Die Zeugen konnten den Dieb als einen ca. 20 bis 25 Jahre alten Mann mit einer Größe von 175 bis 180 cm beschreiben. Der Dieb war von normaler Statur und hatte ein südländisches Aussehen. Er trug wellige nach unten hängende Haare und hatte braune Augen. Der Unbekannte war mit einer braunen Hose und einem dunkelblauen Oberteil bekleidet. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei Biberach unter der Tel. 07351/447-0 entgegen.

++++0810743

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell