Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Möglicher Fahrraddiebstahl in Beverstedt-Stubben - Eigentümer/in gesucht (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Ein Zeuge meldete am heutigen Dienstagmorgen (12.05.2026) einen möglichen Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Stubben. Eine junge, männliche Person hatte sich vom Fahrradständer ein Fahrrad genommen, ließ dieses nach einigen Metern jedoch stehen und entfernte sich in unbekannte Richtung. Ob es sich um eine versuchte Diebstahlstat handelt kann derzeit noch nicht gesagt werden. Wir suchen nun die Eigentümerin/den Eigentümer des Fahrrades. Die Person wird gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

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