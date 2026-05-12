Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung in Dorum gesucht

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Dorum. Am Montag (11.05.2026) kam es auf der L129 am Ortsausgang Dorum in Fahrtrichtung Midlum zu einem Unfall. Gegen 16:20 Uhr befuhr ein 31-Jähriger aus der Wurster Nordseeküste mit seinem Pedelec die L129 am rechten Fahrbahnrand. Er wurde von einem Mercedes überholt und durch das Beifahrerfenster angeschrien. Der 31-Jährige erschreckt sich hierdurch so sehr, dass er von der Fahrbahn abkam und stürzte. Glücklicherweise blieb er hierbei unverletzt, auch am Pedelec entstand kein Schaden. Bei dem Pkw habe es sich um einen älteren Mercedes-Kombi gehandelt, der sich anschließend vom Unfallort entfernte, ohne sich um den gestürzten Pedelec-Fahrer zu kümmern. Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland unter der Telefonnummer 04743 9280 zu melden.

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