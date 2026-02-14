Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht am Valentinstag

Neustadt/Weinstraße (ots)

Erneut negativ aufgefallen ist ein 37-Jähriger, welche am 14.02.2026 gegen 17:30 Uhr in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W. mit einem Citroen einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Fahrer trat bereits im Jahr 2024 wegen einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss in Erscheinung. Auch am heutigen Tag konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Hierzu räumte dieser auch den wöchentlichen Konsum von Cannabis ein. Da der Neustadter in keinen Vortest einwilligte, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten übergeben. Nun wird das Ergebnis der Blutprobe zeigen, ob auf den Citroen-Fahrer erneut ein Ordnungswidrigkeiten, sowie gegebenenfalls ein Strafverfahren zukommt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell