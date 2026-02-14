PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht am Valentinstag

Neustadt/Weinstraße (ots)

Erneut negativ aufgefallen ist ein 37-Jähriger, welche am 14.02.2026 gegen 17:30 Uhr in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W. mit einem Citroen einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Fahrer trat bereits im Jahr 2024 wegen einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss in Erscheinung. Auch am heutigen Tag konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Hierzu räumte dieser auch den wöchentlichen Konsum von Cannabis ein. Da der Neustadter in keinen Vortest einwilligte, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten übergeben. Nun wird das Ergebnis der Blutprobe zeigen, ob auf den Citroen-Fahrer erneut ein Ordnungswidrigkeiten, sowie gegebenenfalls ein Strafverfahren zukommt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 15:52

    POL-PDNW: Glück im Unglück - Busfahrer hilft orientierungslosem Kind

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Glück im Unglück hatte ein siebenjähriger Schüler, der am Mittwochmittag, 11.02.2026, nach Schulende in den falschen Bus einstieg. Da er erst vor kurzem umgezogen war, irrte sich dieser vermutlich aufgrund fehlender Ortskenntnisse. Sein 62-jähriger Busfahrer zögerte nicht lange, nachdem er die hilflose Lage des Schülers bemerkte und ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 11:57

    POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen an Schulen und Kindergärten

    Haßloch / Deidesheim (ots) - Diese Woche hatte die PI Haßloch ihr Augenmerk auf die Kontrolle von Geschwindigkeitsverstößen insbesondere im Bereich von Schulen und Kindergärten gelegt. So wurden im Laufe der Woche an mehreren Stellen im Dienstgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt wurden hierbei 41 Verstöße festgestellt. Insbesondere in ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:15

    POL-PDNW: (Ellerstadt / Kallstadt) - Aktuelle Warnmeldung - Vorsicht vor Betrügern

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Aktuell kommt es wieder im Bereich Ellerstadt und Kallstadt vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen sich unbekannte Personen fälschlicherweise als Amtsträger ausgeben. Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und erklären zum Beispiel, dass es im näheren Wohnumfeld des Angerufenen zu Einbruchsdiebstählen gekommen wäre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren