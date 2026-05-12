Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl von Heizöl aus Einfamilienhaus in Stotel - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Loxstedt. In der Zeit vom 04.05.2026 bis zum 11.05.2026 brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Burgstraße in Stotel ein. Hier entwendeten Sie aus einem Tank etwa 500 Liter Heizöl. Die Tat muss in jedem Fall mit einem größeren Fahrzeug mit entsprechendem Aufbau beziehungsweise Tankvorrichtung ausgeführt worden sein.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell