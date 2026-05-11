Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwertransport zu breit für die BAB27 Baustelle im Bereich Bremerhaven (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Montag, den 11.05.2026, wurde der Polizei Geestland gegen 03:50 Uhr ein Großraum- und Schwertransport gemeldet, der die Autobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Zentrum und Überseehäfen nicht passieren konnte, weil er hierfür schlichtweg zu breit war. Dem Transport wurde daher die Weiterfahrt untersagt und er wurde nicht verkehrsbehindernd in der Baustellenabsperrung abgestellt (Foto). Der 53-jährige Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen und dessen Spedition wären laut Genehmigung in der Pflicht gewesen, sich vor Fahrtantritt über bestehende Baustellen und deren zulässige Breite zu informieren. Hier hätten sie feststellen müssen, dass die Fahrt über diesen Transportweg nicht durchgeführt werden kann. Weitere rechtliche Schritte werden durch die Polizei geprüft.

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