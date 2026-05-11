PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwertransport zu breit für die BAB27 Baustelle im Bereich Bremerhaven (Foto im Anhang)

POL-CUX: Schwertransport zu breit für die BAB27 Baustelle im Bereich Bremerhaven (Foto im Anhang)
  • Bild-Infos
  • Download

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Montag, den 11.05.2026, wurde der Polizei Geestland gegen 03:50 Uhr ein Großraum- und Schwertransport gemeldet, der die Autobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Zentrum und Überseehäfen nicht passieren konnte, weil er hierfür schlichtweg zu breit war. Dem Transport wurde daher die Weiterfahrt untersagt und er wurde nicht verkehrsbehindernd in der Baustellenabsperrung abgestellt (Foto). Der 53-jährige Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen und dessen Spedition wären laut Genehmigung in der Pflicht gewesen, sich vor Fahrtantritt über bestehende Baustellen und deren zulässige Breite zu informieren. Hier hätten sie feststellen müssen, dass die Fahrt über diesen Transportweg nicht durchgeführt werden kann. Weitere rechtliche Schritte werden durch die Polizei geprüft.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 10:37

    POL-CUX: Verkehrsunfall auf der BAB27 im Bereich Bremerhaven - Fahrzeugführerin schwer verletzt

    Cuxhaven (ots) - Bremerhaven/BAB27. Kurz vor Mitternacht am gestrigen Sonntag (10.05.2026) kam es gegen 23:30 Uhr auf der BAB27 im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Bremerhavenerin kam hierbei mit ihrem PKW von der Fahrbahn und prallte gegen die Seiten- und Mittelschutzplanke. Sie wurde durch den ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 10:31

    POL-CUX: Verkehrsunfall in Lamstedt - EScooter Fahrerin schwer verletzt

    Cuxhaven (ots) - Lamstedt. Am gestrigen Sonntagabend (11.05.2026) kam es gegen 23:15 Uhr zu einem Unfall auf der Großen Straße (L116) in Lamstedt. Hierbei fanden Ersthelfer eine schwer verletzte, 37-jährige Frau aus Mittelstenahe mit ihrem E-Scooter vor. Es ist derzeit nicht klar, ob die Frau gestürzt ist oder ob ein weiteres Fahrzeug involviert war. Die Frau wurde ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 10:05

    POL-CUX: Versuchter schwerer Raub in Cuxhaven - Zeugenaufruf

    Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (09./10.05.2026) kam es gegen 03:20 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße/Übergang Kaemmererplatz zu einem versuchten schweren Raub auf einen 38-jährigen Otterndorf. Eine bislang unbekannte, männliche Person habe unter Vorhalt eines Messers Geld von dem Mann gefordert. Der Otterndorfer wurde ebenfalls durch das Messer leicht am Handgelenk verletzt. Nach lauten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren