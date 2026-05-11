Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter schwerer Raub in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (09./10.05.2026) kam es gegen 03:20 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße/Übergang Kaemmererplatz zu einem versuchten schweren Raub auf einen 38-jährigen Otterndorf. Eine bislang unbekannte, männliche Person habe unter Vorhalt eines Messers Geld von dem Mann gefordert. Der Otterndorfer wurde ebenfalls durch das Messer leicht am Handgelenk verletzt. Nach lauten Hilferufen sei der Täter geflüchtet.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 180cm groß - ca. 20-30 Jahre alt - schwarze, längere Haaren (lockig)

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

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