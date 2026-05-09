Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pkw prallt in Beverstedt-Appeln gegen Baum; Fahrerin leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Beverstedt-Appeln - Pkw prallt gegen Baum, Fahrerin leicht verletzt

Am 09.05.2026, gegen 07:00 Uhr, befährt die 56-jährige Fahrerin eines Pkw aus Beverstedt die K41 (Abelhorster Straße) in der Gemeinde Beverstedt aus Richtung Frelsdorf kommend in Richtung Appeln. Kurz vorm Ortseingang Appeln kreuzen mehrere Rehe die Fahrbahn, weshalb die Verkehrsunfallbeteiligte stark bremst, die Kontrolle über das Fahrzeug verliert und nach rechts von der Fahrbahn abkommt. Hier prallt sie zunächst gegen ein Verkehrszeichen und zuletzt gegen einen Baum. Die Beteiligte wird durch den Verkehrsunfall lediglich leicht verletzt. Der Pkw wird erheblich beschädigt und muss durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 13.000 EUR geschätzt.

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