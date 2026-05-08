Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl aus Einfamilienhaus in Loxstedt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am gestrigen Donnerstag (07.05.2026) kam es in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus in der Feldstraße in Loxstedt. Ein derzeit unbekannter Täter betrag hierbei das Wohnhaus und wurde dort durch den Anwohner überrascht. Entwendet wurde Schmuck. Ein Teil des Diebesgutes konnte kurze Zeit später durch einen Zeugen im Getrudenpark in Loxstedt aufgefunden werden. Der Täter flüchtete vermutlich zu Fuß oder mit einem Fahrrad. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

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