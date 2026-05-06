Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall zwischen PKW und landwirtschaftlichem Gespann auf der B73 in Hemmoor - eine Person leicht verletzt - hoher Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am gestrigen Dienstagabend (05.05.2026) kam es gegen 23:15 Uhr auf der B73 im Bereich Hemmoor zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Hemmoorer kam hierbei aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem landwirtschaftlichen Gespann eines 39-jährigen Mannes aus Hechthausen. Der 26-jährige Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt. Durch den heftigen Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf knapp 100.000 Euro geschätzt.

Die B73 war für die Unfallaufnahme, die Bergung und die Reinigung der Fahrbahn etwa zwei Stunden voll gesperrt.

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