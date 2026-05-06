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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Eigentümer von entwendetem Kupfer-Regenrohren gesucht (Fotos im Anhang)

POL-CUX: Eigentümer von entwendetem Kupfer-Regenrohren gesucht (Fotos im Anhang)
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Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. In den vergangenen Wochen kam es im gesamten Landkreis zu mehreren Kupferdiebstählen, insbesondere von Regenfallrohren.

Am heutigen Tag konnte in Cuxhaven eine Person mit ca. 30 Kg Kupfer kontrolliert werden. Hierbei handelte es sich um zurechtgeschnittene Teile von Regenfallrohren. Diese hatten auffällige Logos auf den Reinigungsöffnungen eingeprägt.

Wir bitten mögliche Geschädigte, die diese Logos wiedererkennen, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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