Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf auf der Autobahn verursacht hohen Sachschaden (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

BAB27/ Geestland. Am Dienstag (05.05.2026) befuhr ein 23-jähriger aus Hude gegen 16:00 Uhr mit seinem VW Crafter die Autobahn in Fahrtrichtung Walsrode. Vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf kam er dabei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit Leitpfosten und einem großen Verkehrsschild, einem sogenannten "Vorwegweiser". Der Unfallverursacher blieb glücklicherweise unverletzt, sein Transporter musste jedoch abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 geschätzt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 23-jährigen eingeleitet.

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