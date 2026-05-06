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POL-CUX: Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf auf der Autobahn verursacht hohen Sachschaden (Foto im Anhang)

POL-CUX: Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf auf der Autobahn verursacht hohen Sachschaden (Foto im Anhang)
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Cuxhaven (ots)

BAB27/ Geestland. Am Dienstag (05.05.2026) befuhr ein 23-jähriger aus Hude gegen 16:00 Uhr mit seinem VW Crafter die Autobahn in Fahrtrichtung Walsrode. Vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf kam er dabei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit Leitpfosten und einem großen Verkehrsschild, einem sogenannten "Vorwegweiser". Der Unfallverursacher blieb glücklicherweise unverletzt, sein Transporter musste jedoch abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 geschätzt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 23-jährigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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