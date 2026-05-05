Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Fahrer unter Alkoholeinfluss in Hemmoor +++ Fahrer entfernt sich nach Unfall

Cuxhaven (ots)

Hemmoor/Hechthausen. Am Montag, den 04.05.2026, wurden durch die Polizei in Hemmoor gleich zwei Kraftfahrer entdeckt, die Alkohol konsumierten, bevor sie ihre Fahrt antraten.

Gegen 21:30 Uhr stoppten die Beamten den 54-jährigen Fahrer eines Citroen-Kastenwagens auf der B 73 in Höhe Wingst-Höden. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkohol-Test ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Gegen den 54-jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Um 23:40 Uhr hielten Beamte der Polizei Hemmoor einen 34-jährigen Mann aus Himmelpforten an, der seinen Skoda auf der B 73 in Hechthausen führte. Auch bei diesem Fahrer ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung. Der Atemalkoholtest ergab hier jedoch einen Wert von über 1,4 Promille. Gegen den Skoda-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein einbehalten.

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Fahrer entfernt sich nach Unfall

Hemmoor. Bei einem Unfall am Montag, 04.05.2026, kam es gegen 10:50 Uhr zu einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz in der Otto-Peschel-Straße. Ein bisher unbekannter Fahrer stieß vermutlich beim Ausparken gegen einen ordnungsgemäß geparkten Opel Meriva. Als die 72-jährige Opel-Besitzerin nach dem Einkauf zu ihrem Pkw zurückkehrte, konnten Lackkratzer an der Fahrzeugfront festgestellt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf ca. 2.000 Euro. Eine Nachricht am beschädigten Fahrzeug hinterließ der Verursacher nicht, auch die Polizei wurde nicht kontaktiert. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

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