POL-CUX: Alle Pkw-Reifen zerstochen - Zeugen gesucht
Cuxhaven (ots)
Cuxhaven. In der Zeit zwischen Dienstag, 28.04.2026, 19:00 Uhr und Donnerstag, 30.04.2026, 19:30 Uhr ließen unbekannte Täter die Luft aus allen vier Reifen eines in der Catharinenstraße in Cuxhaven geparkte Pkw. Die Reifen des schwarzen Renaults wurden zerstochen.
Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter 04721 5730 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
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