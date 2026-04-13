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Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Verkehrsunfallstatistik 2025 der Polizeidirektion Osnabrück - Einladung für O-Töne

Osnabrück, Lingen, Meppen, Emden, Aurich, Leer (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Dienstag, den 14.04.2026 wird die Polizeidirektion Osnabrück ihre Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025 veröffentlichen. In diesem Zuge laden wir Sie von 10:30 - 11:00 Uhr in die Polizeidirektion Osnabrück ein, um einen O-Ton der Polizeivizepräsidentin Andrea Menke aufzunehmen. Um vorherige Anmeldung über die u. g. E-Mailadresse wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Osnabrück
Laura-Christin Brinkmann
Telefon: 0541/327-1027
E-Mail: pressestelle@pd-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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