Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: "Gemeinsam stark!" - Die Demokratiewoche der Polizeidirektion Osnabrück startet

Osnabrück/Lingen/Nordhorn/Leer/Aurich/Emden/Wittmund (ots)

Vom 16. bis 20. März 2026 veranstaltet die Polizeidirektion Osnabrück bereits zum fünften Mal eine interne Projektwoche - ganz im Sinne von Demokratie, Bildung und Selbstreflexion. Den rund 3.000 Mitarbeitenden zwischen den Ostfriesischen Inseln und dem Teutoburger Wald stehen zahlreiche Angebote, darunter Dialog-, Bildungs- und Reflexionsformate, zur Verfügung. Der reguläre Dienstbetrieb bleibt davon unberührt. Ziel ist es, demokratische Grundhaltungen zu festigen, die Sensibilität für demokratiegefährdende Entwicklungen zu schärfen und die eigene professionelle Rolle im gesellschaftlichen Kontext zu reflektieren.

Laura-Christin Brinkmann, Pressesprecherin der Polizeidirektion Osnabrück, erklärt: "Die Polizei steht für den Schutz aller Menschen. Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit bilden die Grundlage unseres Handelns. Einhundert Prozent Menschenwürde sind kein kurzfristiges Projekt, sondern Maßstab für das tägliche Handeln der Polizei. Die Demokratiewoche ist deshalb ein bewusstes Signal: Wir setzen uns aktiv mit gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander und stärken unsere Mitarbeitenden für einen professionellen und verantwortungsvollen Umgang im täglichen Dienst."

Im Zentrum stehen Veranstaltungen, die historische Verantwortung mit aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen verbinden. Besuche der Gedenkstätte Esterwegen sowie der Gedenkstätten Gestapokeller und Augustaschacht verdeutlichen eindrucksvoll die Folgen von Ausgrenzung und staatlichem Unrecht. Eine queere Stadtführung durch Osnabrück beleuchtet die Geschichte der Verfolgung sexueller Minderheiten und stellt Bezüge zur heutigen gesellschaftlichen Realität her.

Mit dem interaktiven Escape Room "Fixing The Boat - Finding Identity" in der ehemaligen Jüdischen Schule in Leer setzen sich die Teilnehmenden praxisnah mit Fragen von Identität, Diskriminierung und Verantwortung auseinander. Ergänzt wird das Programm durch die Mitmachaktion "Mauern bauen - Mauern einreißen", die symbolisch aufzeigt, wie gesellschaftliche Barrieren entstehen - und wie wichtig es ist, ihnen aktiv entgegenzutreten.

Die interne Woche der Direktion ist eingebettet in die bundesweiten internationale Wochen gegen Rassismus, die vom 16. bis 29. März unter dem Motto "100 % Menschenwürde. Zusammen gegen Rassismus und Rechtsextremismus" stehen. Rund um den 21. März, den Internationalen UN-Gedenktag gegen Rassismus, setzen zahlreiche Institutionen ein sichtbares Zeichen für Respekt, Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt - auch die Polizeidirektion Osnabrück beteiligt sich.

Die Demokratiewoche ist Teil der strategischen Ausrichtung der Polizeidirektion Osnabrück. In einer Zeit zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung und einer wachsenden Sichtbarkeit extremistischer Narrative ist es Aufgabe der Polizei, Haltung zu zeigen und das freiheitlich-demokratische Selbstverständnis zu stärken.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell