POL-OS: Großkontrollen entlang der deutsch-niederländischen Grenze

Gestern (05.03.26) fand unter Federführung der niederländischen Sicherheitsbehörden eine konzertierte Aktion gemeinsam mit deutschen Partnerbehörden im Dreiländereck Niederlande, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen statt. Neben der Sichtbarkeit und Präsenz zur Steigerung des Sicherheitsgefühls der Menschen in der Grenzregion, stand insbesondere die Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität im Fokus. Dabei ging es unter anderem um die Deliktsfelder Betäubungsmittelkriminalität, Kfz-, Urkunden-, Eigentums-, Verbringungs- sowie Schleusungskriminalität. An der Kontrollaktion nahmen neben den niederländischen Behörden des Zolls, der Koninklijken Marrechaussee und der Politie auch das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) aus Bad Bentheim, die Polizeidirektion Osnabrück, die Bundespolizeiinspektionen Kleve und Bad Bentheim, die Kreispolizeibehörde Borken, die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim wie auch der deutsche Zoll sowie die Hauptzollämter aus Osnabrück und Münster teil.

Bei den zahlreichen mobilen und stationären Kontrollen im Grenzkorridor konnten beispielsweise in Höhe des Schüttorfer Kreuzes (A30/A31) geringe Mengen Amphetamine und Marihuana wie auch ein Einhandmesser sowie ein nicht zugelassenes Pfefferspray sichergestellt werden. Auch die weiteren Kontrollen führten in den Niederlanden in 15 Fällen zum Auffinden von Marihuana, Crack und Crystal Meth. Dabei waren Einsatzkräfte, die in den Zügen kontrollierten, auch fündig geworden. Außerdem beschlagnahmten die niederländischen Behörden acht Fahrzeuge - überwiegend wegen hoher Steuerschulden. Eine Person konnte festgenommen werden, weil sie im Verdacht steht, ein Fahrzeug entwendet zu haben. Dazu stellten die Beamten geringe Mengen von illegalen Zigaretten und Feuerwerkskörpern sicher. Darüber hinaus wurden insgesamt 19 Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bzw. Alkohol standen. Gegen sie wurden Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

