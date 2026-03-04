Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: "Planenschlitzer" im Fokus: Auch in der Region zahlreiche Kontrollen

Osnabrück (ots)

Die Polizei Niedersachsen hat in den Nachtstunden vom 24.02. bis 26.02.2026 landesweit umfassende Cargo-Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Näheres: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/105578/6228266

In diesem Zusammenhang beteiligte sich die Polizeidirektion Osnabrück an der konstatierten Aktion. Zahlreiche mobile Kontrollen zur Kriminalitätsbekämpfung im Bereich des Phänomens des "Planenschlitzens" fanden auf Rastanlagen und Autohöfen an den Autobahnen A1, A 28, A30 und der A 280 statt. Es wurden 78 Fahrzeuge und 123 Personen überprüft. Die Kontrollen führten unter anderem zu Feststellungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss sowie weiterer verkehrsbezogener Verstöße wie Überladung und Nichteinhaltung der Lenk- und Ruhezeiten. Die Fallzahlen beim Phänomen "Planenschlitzen" im Zuständigkeitsbereich der Direktion sind rückläufig: Im Jahr 2020 wurden 137 Fälle mit einem Diebesgut von rund 1,2 Millionen Euro registriert. Bis 2025 sank die Zahl deutlich auf 26 Fälle und einer Beute von nur noch rund 25.000 Euro. Dieser starke Rückgang ist unter anderem auf die regelmäßigen Kontrollen und zielgerichteten Streifenfahrten, allen voran im Grenzgebiet Deutschland/Niederlande, zurückzuführen. Auch gelang der Polizei im Jahr 2021 ein Coup unter Federführung einer Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, gemeinsam mit europäischen Partnern, ein europaweit agierendes kriminelles Netzwerk zu zerschlagen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Presseportal der PI Emsland/Grafschaft Bentheim. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/5083320

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell