POL-OS: Nahost-Konflikt: Polizei in der Region verstärkt Maßnahmen

Nahost-Konflikt: Polizei in der Region verstärkt Maßnahmen

Unmittelbar nach Beginn des Nahostkonfliktes am vergangenen Wochenende hat die Polizeidirektion Osnabrück reagiert und den Austausch mit Vertretern jüdisch-israelischer Gemeinden und Einrichtungen intensiviert. Darüber hinaus überprüft die Polizei bereits bestehende, umfangreiche Schutzmaßnahmen an jüdischen Objekten und legt zudem einen weiteren Schwerpunkt auf einer engen Begleitung und Bewertung des Versammlungsgeschehens wie auch weiterer Veranstaltungen durch Anhänger entsprechender Interessengruppen. Hinweise auf konkrete Gefährdungen hat die Polizei derzeit nicht.

Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück betont: "Die Sicherheit jüdisch-israelischer Bürger und Einrichtungen in der Region hat oberste Priorität. Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse prüfen wir fortlaufend die Schutzmaßnahmen jüdischer Einrichtungen und stehen im engen Austausch mit den Verantwortlichen der Gemeinden. Auch die Entwicklung des Demonstrationsgeschehens haben wir ganz genau im Blick. Die Polizei in der Region ist wachsam und sensibilisiert."

Insbesondere wegen des äußerst emotionalen Themas und der unterschiedlichen Interessengruppen, sind neben den Entwicklungen im Nahen Osten vor allem auch die Entwicklungen der Versammlungslage in der Region von besonderem Interesse. Neben den aktuell umfassenden polizeilichen Maßnahmen in den Staatsschutz-Fachkommissariaten und Einsatzbereichen steht auch die Dialogbeauftrage der Direktion im engen und ständigen Austausch mit den betreffenden Gemeindevertretern und Mitgliedern.

