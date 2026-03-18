Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Kontrollwoche zu Gurtpflicht und Schutzhelmen - Polizei zieht Bilanz

Osnabrück (ots)

Vom 09. bis 15. März beteiligte sich die Polizeidirektion Osnabrück an der europaweiten RoadPOL-Kontrollwoche "Seatbelt". Ziel der Maßnahmen war es, die Einhaltung der Gurtpflicht zu überprüfen und das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer für die lebensrettende Bedeutung des Sicherheitsgurts, Kindersitze und Schutzhelmen zu schärfen. Nun zieht die Polizei Bilanz. Im gesamten Direktionsgebiet - von der Ostfriesischen Küste bis zum Teutoburger Wald - kontrollierten die Einsatzkräfte mehr als 1000 Fahrzeuge. Der Schwerpunkt lag dabei insbesondere auf der vorschriftsmäßigen Sicherung von Fahrzeuginsassen, darunter auch Kindern. Bei etwa einem Fünftel der kontrollierten Insassen stellten die Beamtinnen und Beamten Verstöße gegen die Gurtpflicht oder die ordnungsgemäße Kindersicherung fest. "Unsere Kontrollen haben gezeigt, dass trotz der seit Jahrzehnten bestehenden Gurtpflicht noch immer viele Verkehrsteilnehmer unangeschnallt unterwegs sind oder Kinder nicht korrekt sichern", resümiert Lars Plogmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Osnabrück. Gerade bei Kindern sei es besonders wichtig, dass Erwachsene Verantwortung übernehmen. "In Gesprächen mit Fahrerinnen und Fahrern sowie Eltern haben unsere Einsatzkräfte intensiv über die Gefahren mangelnder Sicherung im Auto sowie fehlender Schutzmaßnahmen im Radverkehr aufgeklärt. Unser vorrangiges Ziel war es nicht, Verwarnungsgelder zu erheben, sondern Verständnis zu fördern und Einsicht zu erreichen", so Plogmann weiter. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer: Sicherheitsgurte, Kinderrückhaltesysteme und Fahrradhelme können Leben retten. Wer sich anschnallt und Schutzmaßnahmen konsequent nutzt, schützt nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Die Kontrollmaßnahmen fanden im Rahmen des RoadPOL-Verbunds statt, einem Zusammenschluss europäischer Verkehrspolizeien, der sich für mehr Sicherheit im Straßenverkehr einsetzt. Vergleichbare Kontrollen werden auch künftig regelmäßig - offen wie verdeckt - durchgeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell