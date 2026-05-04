POL-CUX: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger
Cuxhaven (ots)
Geestland. Die vermisste 15-Jährige konnte gestern Abend wohlbehalten angetroffen werden.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten darum das Foto und die persönlichen Informationen nicht weiter zu verbreiten.
Vielen Dank für die Mithilfe!
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Benita Englich
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