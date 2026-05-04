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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger

Cuxhaven (ots)

Geestland. Die vermisste 15-Jährige konnte gestern Abend wohlbehalten angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten darum das Foto und die persönlichen Informationen nicht weiter zu verbreiten.

Vielen Dank für die Mithilfe!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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