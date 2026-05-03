Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Schuppen mit Komplettentwendung Kraftrad

Beverstedt - Im Tatzeitraum vom 28.04.2026 und dem 02.05.2026 bricht die unbekannte Täterschaft das Vorhängeschloss eines Schuppens an der Straße "Sandfallen" in Beverstedt auf. Sie gelangte so in den Schuppen und entwendete das dort befindliche Kraftrad der Marke BMW. Der Gesamtschaden wird derzeit auf circa 7500 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Stand liegen keine Hinweise auf die Täterschaft vor. Falls es Personen gibt, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden diese gebeten sich bei der Polizeistation in Beverstedt unter der Telefonnummer 04746 931730 oder bei der Polizei in Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 9480 zu melden.

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Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Beverstedt/Kirchwistedt - Am 02.05.2026, gegen 10:00 Uhr, kam es im Bereich der B71, auf der Tabener Straße bei Kirchwistedt, zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der 77-jährige Fahrer eines Pkw aus Loxstedt beabsichtigte von der Tabener Straße nach links auf einen Rastplatz abzubiegen. Hierzu musste er verkehrsbedingt abbremsen. Der 32-jährige Pkw-Fahrer aus Kiel übersah den vor ihm im Bremsvorgang befindlichen Beteiligten und fuhr auf dess Pkw auf. Hierdurch erlitt der 32-jährige leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird derzeit auf circa 10000 Euro geschätzt.

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Verkehrsunfall auf BAB27 mit leichtverletzter Person

Bremerhaven/BAB27. Am 02.05.2026, gegen 14:20 Uhr, kommt es auf der A27, Fahrtrichtung Cuxhaven, im Bereich Bremerhaven zu einem Verkehrsunfall vor der Baustelle auf der Moorbrücke. Die 65-Jährige Bielefelderin übersieht mit ihrem VW Passat den vorausfahrenden 80-Jährigen Fahrer eines Audi Q3, welcher aufgrund des Rückstaus vor der Baustelle abbremsen muss, und fährt dem Pkw hinten auf. Die Fahrerin des VW Passat verletzt sich hierbei leicht. Es entsteht insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Der Hauptfahrstreifen ist für die Unfallaufnahme und Bergung beider Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt worden.

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