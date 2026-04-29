Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landesweite Verkehrssichersheitsaktion "sicher.mobil.leben" mit dem Fokus auf Zweirad-Verkehr in der Pi Cuxhaven (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag (28.04.2026) fand eine landesweite Verkehrssicherheitsaktion unter dem Motto "sicher.mobil.leben" statt.

Hierbei stand insbesondere der Zweiradverkehr im Vordergrund - sprich Fahrräder, E-Bikes oder auch E-Scooter. Die Verkehrsunfallzahlen sind in diesem Bereich seit Jahren hoch, im Bereich der noch immer neuen Mobilitätsform der E-Scooter rapide ansteigend.

Daher fanden wie landesweit auch im gesamten Zuständigkeitsgebiet entsprechende Kontrollen und auch Präventionsaktionen statt.

Kontrolliert wurden insgesamt rund 300 Fahrzeuge, davon in den allermeisten Fällen Fahrräder oder E-Scooter. Hierbei wurden insgesamt 45 Verstöße festgestellt. In den allermeisten Fällen handelte es sich um das falsche Verhalten beim Befahren eines Rad- oder Gehweges - meist das Befahren in die falsche Fahrtrichtung. Dies kann häufig zu Unfällen führen, wenn andere Verkehrsteilnehemde dies übersehen können. Drei E-Scooter Fahrer waren beispielsweise ohne erforderliche Pflichtversicherung unterwegs.

Passend zu dem häufig festgestellten Befahren der falschen Fahrbahnseite wurden unter anderem durch das Präventionsteam an vielen Stellen im Stadtgebiet wieder die Radwege mit Hinweisen zur richtigen Fahrtrichtung besprüht.

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