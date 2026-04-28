Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Update zu tödlichem Verkehrsunfall auf der L135 im Bereich Hagen - Vollsperrung wird gegen 23:00 Uhr aufgehoben (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/L135. Wie berichtet kam es heute gegen 16:10 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L135 an der Einmündung zur Kreisstraße 46 in Richtung Wittstedt.

Ein 18-jähriger aus dem Kreis Wittmund war mit seinem Sattelzug, zugelassen als land- und forstwirtschaftliches Gespann, in Richtung Bremen unterwegs und wollte nach links in die Kreisstraße einbiegen. Hierbei übersah aus bislang unbekannten Gründen einen entgegenkommenden PKW BMW eines 41-jährigen Mannes aus Hagen, welcher in Richtung Bremerhaven unterwegs war. Es kam zur Frontalkollision der Fahrzeuge. Der 41-jährige Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch vor Ort seinen schwersten Verletzungen. Der 18-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sein 40-jähriger Beifahrer blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn wird die L135 bis ca. 23:00 Uhr voll gesperrt bleiben. Aktuell finden umfangreiche Reinigungsarbeiten statt. Es kam in den Nachmittags- und frühen Abendstunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden liegt im hohen, fünfstelligen Eurobereich.

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