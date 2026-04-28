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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Nesse. Am Montagnachmittag, dem 27.04.2026, ereignete sich gegen 16:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Wulfsdorfer Straße in Loxstedt-Nesse. Ein vorausfahrender Pkw bog aus Stotel kommend von der L135 in die Lindenstraße ab, während ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Wadersloh dahinter fuhr. Zeitgleich wollte ein 82-jähriger aus Schiffdorf von der L143 links auf die Wulfsdorfer Straße in Richtung Stotel abbiegen. Dabei übersah er den Motorradfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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