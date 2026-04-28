Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruchserie in Langen

Cuxhaven (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 26.04.2026, 17:30 Uhr und Montag, 27.04.2026, 18:05 Uhr, kam es zu zahlreichen Einbrüchen beziehungsweise Einbruchsversuchen in Garagen und Mehrfamilienhäuser in Langen. Betroffen sind Garagen im Hinschweg, 2x Ruschkampsweg sowie in der Leher Landstraße. Hier wurden zwei Pedelecs entwendet, die im Nahbereich wieder aufgefunden werden konnten. Betroffene Mehrfamilienhäuser befinden sich 2x in der Ziegeleistraße und 5 x im Lehmkuhlsweg. Das Diebesgut ist bislang unbekannt.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe zueinander könnten alle Taten durch den/die gleichen Täter begangen worden sein. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden daher gebeten, sich bei der Polizei Geestland (04743 9280) zu melden.

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