Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl an/aus Baufahrzeugen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven Beverstedt/ Heerstedt. Von Freitag, 24.04.2026, 20:00 Uhr und bis Montag, 27.04.2026, 08:30 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf eine Baustelle bei einem landwirtschaftlichen Hof in Heerstedt. Dort zapften die Täter etwa 1.000 Liter Dieselkraftstoff aus zwei Baufahrzeuge ab und entwendeten eine Verdrängerpumpe im Wert ca. 17.000,- Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Im Nahbereich wurde ein silberner Kleinwagen gesichtet, welcher mehrfach die Örtlichkeit aufgesucht haben soll.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu dem verdächtigen Kleinwagen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden.

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