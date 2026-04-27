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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Hoher Sachschaden nach Unfall auf BAB27 +++ Unfall zwischen Pkw und E-Scooter

Cuxhaven (ots)

Hoher Sachschaden nach Unfall auf der BAB27

Cuxhaven/BAB27. Am Sonntag, 26.04.2026 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Ein 48-jähriger Cuxhavener verlor auf dem Überholfahrstreifen die Kontrolle über seinen Pkw, als er mutmaßlich einem Reh auf der Straße auswich. Er kollidierte mit der Mittelschutzplanke, überschlug sich und kam schließlich im seitlichen Graben zum Liegen. Der 48-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

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Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Pkw - E-Scooter Fahrerin schwer verletzt

Cuxhaven. Am Sonntag, 26.04.2026, kam es gegen 21:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter in der Haydnstraße in Cuxhaven. Der 46-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Haydnstraße in Richtung Döser Feldweg und beabsichtigte, nach rechts in die Wagnerstraße abzubiegen. Dabei übersah er die entgegenkommende 14-Jährige auf ihrem E-Scooter. Es kam zum Zusammenstoß wodurch sich die 14-Jährige schwer verletzte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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