Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsdelikte +++ Verkehrsunfall

Cuxhaven (ots)

Hechthausen - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, 24.04.2026, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei gegen 07:50 Uhr einen Pkw in der Basbecker Straße in Hechthausen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 22-jährige Fahrzeugführer aus Belum unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Vortest verläuft positiv auf THC. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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Hemmoor - Trunkenheitsfahrt

Am Freitagnachmittag, 24.04.2026, kam es gegen 15:05 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt in der Feldstraße in Osten. Die Einsatzkräfte der Polizei kontrollierten einen 56-jährigen Fahrzeugführer aus Himmelpforten mit seinem Pkw und stellten fest, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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Hemmoor - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitagabend, 24.04.2026, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei gegen 22:10 Uhr einen Fahrer eines E-Scooters in der Bahnhofstraße in Hemmoor. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 18-jährige Fahrer aus Hemmoor unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Vortest verläuft positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutprobe wurde entnommen. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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Verkehrskontrolle auf der A27 deckt Straftaten auf

A27 / Bremerhaven. Am Samstag, 25.04.2026, gegen 19:00 Uhr kontrollieren Polizeibeamte des PK Geestland einen 57-jähriger Geestländer mit seinem PKW Mercedes. Im Rahmen dieser Kontrolle stellt sich heraus, dass der 57-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass der Geestländer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde dem Geestländer untersagt und er muss sich nun wegen der eingeleiteten Strafverfahren verantworten.

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Auffahrunfall auf der BAB 27

A27 / Cuxhaven. Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 03:30 Uhr, kommt es auf der Autobahn 27 im Bereich Cuxhaven zu einem Auffahrunfall. Ein 22-jährige Bremerhavener fährt aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem PKW Audi auf ein Gespann aus PKW VW und Anhänger auf. Der 27-jährige Beifahrer des PKW Audi verletzt sich durch den Unfall leicht. An dem Gespann des 52-Jährigen aus Cuxhaven sowie dem PKW Audi entstehen Sachschäden. Der Gesamtschaden beläuft sich vermutlich auf eine Summe im unteren fünfstelligen Euro Bereich.

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