Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: In Praxis eingebrochen + Verkehrsunfallflucht + Ölspur - Straße musste aufwendig gereinigt werden

Cuxhaven (ots)

In Praxis eingebrochen

Geestland. In dem Zeitraum zwischen Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen, gegen 06.30 Uhr brachen bislang Unbekannte in eine Physiotherapie-Praxis in der Langener Straße ein. Das genaue Diebesgut wird noch ermittelt. Die Polizei in Geestland erbittet Zeugenhinweise zur Tat unter der Telefonnummer: 04743/928-0.

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Verkehrsunfallflucht

Loxstedt. Am Donnerstag, dem 23.04.2026, in dem Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Parkstraße. Der Unfallverursacher touchiert mit seinem Fahrzeug offensichtlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Pkw, so dass an diesem ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 2000 Euro zu verzeichnen ist. Um den Schaden an dem Fahrzeug der Geschädigten, einem grauen Volvo XC 60, kümmerte er sich nicht, sondern entfernte sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Die Polizei in Schiffdorf erbittet Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer: 04706/948-0.

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Ölspur - Straße musste aufwendig gereinigt werden

Schiffdorf. Am 23.04.2026, gegen 07.50 Uhr wurde auf der Fahrbahn eine Ölspur im Bereich Schiffdorf festgestellt. Die Spur erstreckte sich über mehrere Ortschaften. Die K58 in Sellstedt, die K60 in Bramel und die K61 durch Laven verlaufend, bis kurz vor Spaden, mussten gereinigt werden. Wer Hinweise zum Verursacher bzw. zum verursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Schiffdorf unter der Telefonnummer: 04706/948-0 in Verbindung zu setzen.

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